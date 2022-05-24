KAZADA YARALANAN 16 YAŞINDAKİ MİLLİ TEKVANDOCU 77 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde tekvando antrenörü Nadir Özsoy'un (51) yanı sıra tekvandocu kızı Semanur Özsoy (22) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan'ın (41) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki milli tekvandocu Taha Görkem Sarı, 77 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tabutuna Türk bayrağı, milli takım eşofmanı ile madalyası da konulan Sarı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme müsabakaları için Afyonkarahisar'a giden tekvando antrenörü Nadir Özsoy kullandığı 26 ABH 156 plakalı otomobil, geçen Mart ayında Ercan Aydın yönetimindeki 26 S 6055 plakalı işçi servis otobüsüyle çarpıştı. Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu 54'üncü kilometresinde kazada Nadir Özsoy'un yanı sıra tekvandocu kızı Semanur Özsoy ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Talha Görkem Sarı, 77 gün sonra tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MADALYASI VE MİLLİ TAKIM EŞOFMANI TABUTA KONDU

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Taha Görkem Sarı için öğle vakti Yenikent Mahallesi'ndeki Yenikent Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Sarı'nın okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda yakını katıldı. Taha Görkem Sarı'nın tabutuna Türk bayrağı serilirken, milli takım eşofmanı ile madalyası da kondu. Kılınan cenaze namazın ardından Sarı'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.