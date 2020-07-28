Kazada yaralanan 17 asker taburcu oldu, şoförlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

MERSİN'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan otobüste yaralanan askerlerden 17'si taburcu oldu. Kazada şehit düşen askerler gözyaşları arasında toprağa verilirken, şoförlerin de cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında dün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa- Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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