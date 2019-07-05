Kazada yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
1 saat önce
Samsun'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Bafra
ilçesinde 2 hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Altınkaynak
(19) motosikleti ile seyir halindeyken kamyonete çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ali Altınkaynak, 14 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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