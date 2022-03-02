Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti

02.03.2022 12:23
Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan kamyonette yaralanan 3 kişiden 27 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan kamyonette yaralanan 3 kişiden 27 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Afyonkarahisar- Konya karayolu üzeri Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 ADB 541 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Çay Yüksekokul Kavşağı'nda A.R.D.'nin kullandığı 19 BN 650 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ön kısmı adeta hurdaya dönen kamyonetteki sürücü B.D., ile Ahmet Aydın ve M.Ş., yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen AFAD ekipleri itfaiye ekiplerinin destekleri ile kamyonette sıkışan yaralıları yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından çıkarabildi. Yaralılar ardından ambulanslar ile Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ahmet Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Aydın'ın, Bolvadinli olduğu evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. Aydın'ın memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı

Karahisar, Kamyonet, Aydın, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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