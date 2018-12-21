Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan 3 Kişiye İlk Müdahaleyi Yoldan Geçen Hemşire Yaptı

Kazada Yaralanan 3 Kişiye İlk Müdahaleyi Yoldan Geçen Hemşire Yaptı

8 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire Ezgi Uysal yaptı.

Kazada Yaralanan 3 Kişiye İlk Müdahaleyi Yoldan Geçen Hemşire Yaptı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire Ezgi Uysal yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Edirne yolunda meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Mehmet Admış (43) yönetimindeki 34 ABY 511 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Can (54) yönetimindeki 59 TC 984 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Can ve Admış ile Elçin Kula (27) yaralandı. Çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken, ilçeye ailesini ziyarete gelen ve o sırada yoldan geçen Tekirdağ'ın Çorlu  Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ezgi Uysal, yaralıları ilk müdahaleyi yaptı. Ardından gelen sağlık ekiplerinin, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralılar, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:00 Kaynak: DHA

Uysal, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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