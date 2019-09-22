Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Konya'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 15 Eylül 2019 tarihinde merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17160. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.A.B. idaresindeki 42 FNE 08 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan S.A.G. yönetimindeki 42 ZC 471 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesinin Alakova Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

Meram, Eylül, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail basını: Seçimleri kaybeden Netanyahu siyaseti bırakmak istiyor
Sefaköy'de kaza: 2 yaralı İnternet'ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı Balıkçıların gözü "denizlerin prensi"nde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 12:42:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]