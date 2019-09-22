Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, 15 Eylül 2019 tarihinde merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17160. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.B. idaresindeki 42 FNE 08 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan S.A.G. yönetimindeki 42 ZC 471 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesinin Alakova Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

KONYA - Konya 'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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