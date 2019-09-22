Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü

Yaralılar, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılmıştı.

Meram ilçesinde 15 Eylül 'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Konya 'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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