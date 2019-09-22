Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü

1 saat önce

Konya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

Konya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Meram ilçesinde 15 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Özoğlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17160. Sokak'ta 15 Eylül'de, 42 FNE 08 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan 42 ZC 471 plakalı otomobille çarpışmış, otomobilde bulunan 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılmıştı.

Meram, Eylül, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünde silahla havaya ateş açan iki çocuğun görüntüleri tepkiye neden oldu
İsrail basını: Seçimleri kaybeden Netanyahu siyaseti bırakmak istiyor İnternet'ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı Balıkçıların gözü "denizlerin prensi"nde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 12:44:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]