Kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi - Son Dakika

ANKARA'da, dün akşam alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, kontrol edilen araca çarpması sonucu meydana kazada yaralanan 5'i polis, 1'i bekçi 7 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün akşam, Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Abdülkerim G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı otomobil, Atatürk Orman Çiftliği kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, polis uygulama noktasında kontrol edilen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, uygulama noktasında görevli polis memurları Metin D., Erkan A., Sinan B., Okan K. ve Abdurrahim T., çarşı bekçisi Muhammet Sözer B. ile kontrol edilen aracın sürücüsü Ahmet A.'ya çarptı. Kazada yaralanan 7 kişi, yapılan ilk müdahalenin arından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 yaralı, burada gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan alkollü sürücü Abdülkerim G.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.