Kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi (2) - Son Dakika

Kazada yaralanan 5'i polis 7 kişi, taburcu edildi (2)

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ankara 'da kullandığı otomobilin direskiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, uygulama noktasında kontrol edilen otomobile çarpıp, 5'i polis, 1'i bekçi toplam 7 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdülkerim G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Uygulama noktasında direksiyon hakimiyetini kaybederek, görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarparak 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Abdülkerim G. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." denildi.