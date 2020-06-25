Kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra'nın feryadı "Baba benim elimi bırakma" - Son Dakika

Antalya'da kamyonetin motosiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında motosikletteki baba ve 8 yaşındaki kızı yaralandı.



Babası kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra "Baba benim elimi bırakma" diye feryat etti. 112 görevlileri tarafından müdahale için ambulansa alınan Azra, babasının boynuna sarılarak gözyaşı döktü. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.



Kaza Manavgat ilçesinde yaşandı. Aşağı Pazarcı Mahallesi 1058 Sokaktan gelip 1060 Sokak istikametine gitmekte olan Abdullah Tüzün'ün kullandığı 07 FJA 96 plakalı kapalı kasa kamyonet, Atatürk Caddesinde seyir halindeki Ömer Sütçü'nün kullandığı 07 LRC 27 plakalı motosiklete çarptı.



Baba ve kızı yaralandı



Kavşakta meydana gelen kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ömer Sütçü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kızı Azra Sütçü yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar tarafından yol kenarına alınan küçük Azra, acı içerisinde ağlarken bir an bile babasının kucağından inmedi. Azra, babasına sıkı sıkı sarılarak kendisini bırakmaması için gözyaşı döktü. Olay yerine gelen 112 ekibi tarafından ambulansa alınan Azra, ambulansta da feryatlarını sürdürdü. Sağlık ekibinin korkmaması için yaptığı uyarılara kulak asmayan minik Azra, babasının ambulansa binerek kendisini kucağına almasının ardından ağlamayı bıraktı.



Belediye önlem alsın



Olay yerindeki vatandaşlar, kavşakta kazasız gün geçmediğini belirterek "Haftada en az 3-4 tane kaza meydana geliyor. Bir çoğunda yaralanan insanlar oluyor. Yetkililer acilen buraya hız kes yaparak kazaların en aza indirilmesini sağlamalıdır. Burada önlem almak için mutlaka birilerinin ölmesi beklenmemelidir" şeklinde konuştular. - ANTALYA