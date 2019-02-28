Kazada Yaralanan Afganistan Vatandaşı Yaşamını Yitirdi
2 saat önce
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şeker Fabrikası kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralanan Afganistan uyruklu Mahbullah Zarin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay
İlçede 27 Şubat'ta Talat K.'nın (29), kullandığı 42 DCT 15 plakalı otomobil, Mahbullah Zarin yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpışmış kazada Zarin, ağır yaralanmıştı.
Durumu ağır olan Zarin, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:28 Kaynak: AA
Terzinin Evine Yapılan Operasyonda Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi
Öldü Sanılan Mehmet Amca, 41 Yıl Sonra Tesadüfen Ortaya Çıktı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı