Kazada Yaralanan Afganistan Vatandaşı Yaşamını Yitirdi

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Şeker Fabrikası kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralanan Afganistan uyruklu Mahbullah Zarin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.





Olay





İlçede 27 Şubat'ta Talat K.'nın (29), kullandığı 42 DCT 15 plakalı otomobil, Mahbullah Zarin yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpışmış kazada Zarin, ağır yaralanmıştı.





Durumu ağır olan Zarin, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

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