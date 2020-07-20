Kazada yaralanan Alman, doğum gününde öldü - Son Dakika

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde Alman Uwe Jens Bladt, 7 Temmuz günü motosikletiyle, kamyona çarptı. Kazada ağır yaralanan Bladt, ambulansla kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 12 gündür tedavi altında olan Bladt dün gece hayatını kaybetti. Baldt'ın 75'inci doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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