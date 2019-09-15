Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu

1 saat önce

IĞDIR'da geçen yıl devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu, System.String[]
IĞDIR'da geçen yıl devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır bölgesinde 06 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden şehit Hatipoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.


Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muş'ta teröre lanet yürüyüşü
Iğdır'da 9 gün önce yaralanan Uzman Çavuş şehit düştü CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor İmamoğlu'nun atadığı Bahaddin Yetkin istifa etmişti, İSBAK'ın yeni müdürü Esat Temimhan oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 10:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]