Kazada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi

10.04.2022 16:09
Kazada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi

Adana'nın Kozan ilçesinde dün 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olurken, yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Suat Bolat ve Jandarma Uzman Çavuş İsmail Akçin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve eşi İlknur Anacık ile AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, yaralı askerleri evlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Tamer Dağlı, yaralı askerlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmiş olsun dileklerini iletti. Şehit askerler için üzüntülerinin büyük olduğunu ifade eden Dağlı, Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın da kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin sürdüğünü kaydetti. - ADANA

YORUMLAR
500
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL

Hisarcık, Adana, Şehit, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına döndü
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 16:20:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kazada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement