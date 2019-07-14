Kazada yaralanan astsubay kurtarılamadı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kahramanmaraşlı astsubay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kahramanmaraşlı astsubay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Önceki gün sabah saatlerinde TEM yolu Köroğlu Park mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Selim T. yönetimindeki 74 BR 315 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Astsubay Durdu Mehmet Tuğsat idaresindeki 06 BIS 996 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada Müzeyyen Tuğsat olay yerinde hayatını kaybederken, Durdu Mehmet Tuğsat ve aynı araçta bulunan Elif Tatlı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



29 yaşındaki Durdu Mehmet Tuğsat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Döngele Mahallesinden olduğu belirtilen Tuğsat'ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Destek, Ulaştırma Komutanlığında, Ulaştırma Orta Oto Taburunda Astsubay Üstçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.



Durdu Mehmet Tuğsat'ın ve eşi Müzeyyen Tuğsat'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Döngele Mahallesinde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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