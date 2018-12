Kazada Yaralanan Atını Yalnız Bırakmadı

D-100 kara yolu Düzce kesiminde tırın at arabasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Muhammet Tok ve Önder Asan'ın içerisinde bulunduğu at arabasına, D-100 kara yolu Çerkez Taşköprü mevkisi yan yolda, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir tır çarptı.Tır olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılardan Muhammet Tok'u Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.Kazayı sıyrıklarla atlatan atın sahibi Önder Asan ise yaralı hayvanını bırakıp hastaneye gitmeyi reddetti. Bunun üzerine yaralıya olay yerinden müdahale eden sağlık ekipleri, ata da pansuman yaptı.Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda ilerledikleri sırada arkalarından bir tırın çarptığını söyledi.Şok geçirdiğini ve at arabasının altından zor çıktığını anlatan Asan, "Biz sağ şeritten gidiyorduk. Arkadan bir tır bize vurdu, kaçtı gitti. Yaralı arkadaşım hastaneye gitti, bende çok bir şey yok." diye konuştu.