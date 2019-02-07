Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Atların Yürek Burkan Görüntüsü

Kazada Yaralanan Atların Yürek Burkan Görüntüsü

1 saat önce

ANTALYA'da sahipsiz iki ata kamyonet çarptı.

Kazada Yaralanan Atların Yürek Burkan Görüntüsü, System.String[]
ANTALYA'da sahipsiz iki ata kamyonet çarptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan, bir süre sonra yol kenarına alınan iki at, tedavi edilmek üzere hayvan ambulansıyla barınağa götürüldü.

Kaza öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sahipsiz gezen 1'i dişi iki ata, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Bulvarı üzerinde ters şeritten ilerlediği sırada, iddiaya göre önce bir kamyonet, ardından Tır çarptı. Kazada atlardan erkek olan hafif yaralanırken, diğeri çeşitli yerlerinden darbe aldı. Kaza nedeniyle tek şeridi kapan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar durumu polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, yerde uzun süre yatan atlar vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılıp yolun kenarına getirildi. Yaralı atlar daha sonra hayvan ambulansıyla hayvan barınağına götürüldü.

Olayı görenlerden Sefa Aktun, "Yolda yaralı atları görünce hemen durdum. Çeşitli kurumları arayıp yardım istedim. İnşallah bir şey olmaz" dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:51 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
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