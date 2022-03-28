Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet

28.03.2022 13:43
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet

Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada avukatın kontrolünde bulunan otomobil adeta hurdaya döndü.

Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada avukatın kontrolünde bulunan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada avukat yaralanırken, araç içerisine savrulan dava tutanaklarına ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Kaza, Kepez ilçesi Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen ve avut olduğu öğrenilen 07 ZN 446 plakalı araç, önce Hasan E. kontrolünde bulunan 34 ABT 655 plakalı otomobil ile daha sonra ise Erkan Ö. kontrolünde bulunan 07 AUE 213 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile direksiyon hakimiyetini kaybeden avukat sürücü, aracı ile ters dönerek orta refüje çıktı. Kazada avukatın kullandığı araç adeta hurdaya döndü.

Tutanaklara polisler el koydu

Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Diğer sürücüler ise kazada yara almaz iken araçlarında maddi hasar meydana geldi. Sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan avukatın cübbesi ise araçta kanlar içerisinde kaldığı görüldü. Araç içerisine savrulan dava tutanaklarına ise polis ekipleri el koydu.

Kaza ile ilgili tutanak tutan polis ekipleri, inceleme başlattı. - ANTALYA

Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet
Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet

YORUMLAR
500
Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi! Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi! El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi; o anlar kamerada El freni çekilmeyen otomobil iş yerine girdi; o anlar kamerada

Otomobil, Antalya, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet - Son Dakika


Son Dakika
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 13:54:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kazada yaralanan avukatın dava tutanakları polise emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement