Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Azerbaycanlı Üniversite Öğrencisi Hastanede Öldü

Kazada Yaralanan Azerbaycanlı Üniversite Öğrencisi Hastanede Öldü

2 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 Şubat'ta cip ile midibüsün çarpışması sonucu yaralanan 11 kişiden Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Kazada Yaralanan Azerbaycanlı Üniversite Öğrencisi Hastanede Öldü, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 Şubat'ta cip ile midibüsün çarpışması sonucu yaralanan 11 kişiden Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan ve Düzce Devlet Hastanesine kaldırılan Azerbaycan vatandaşı Mirsadi Seyidov (23), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde okuyan Seyidov'un, geçerli not alması halinde mezun olacağı 14 Şubat'taki sınavına hazırlandığı ifade edildi.

Kazada yaralanan 10 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Azerbaycan uyruklu Mirassof S. idaresindeki 34 MM 1844 plakalı cip, fabrika işçilerini taşıyan Kadri D'nin kullandığı 11 S 0056 plakalı midibüsle 3 Şubat'ta çarpışmıştı. Kazada, cip sürücüsü ve aynı araçta bulunan Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm, İsmet Turan ve Gurbet Çankaya ile midibüsteki 6 işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:48 Kaynak: AA

Bilecik, Azerbaycan, Güncel
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