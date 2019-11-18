Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü
Son Dakika Güncel Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü - Son Dakika

Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan mahalle bekçisi Remzi Gönden (30), tedavi gördüğü hastanede, 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan mahalle bekçisi Remzi Gönden (30), tedavi gördüğü hastanede, 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 5 Kasım'da, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 UA 549 plakalı kamyonet, iddiaya göre, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Remzi Gönden'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Gönden, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gönden, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Remzi Gönden'in cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, götürüldüğü Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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