Kazada yaralanan Beyzanur'a hastanede karne - Son Dakika

TOKAT Valisi Ozan Balcı, geçirdiği trafik kazasında yaralanan ortaokul öğrencisi Beyzanur Akar'a (12), tedavi gördüğü hastanede karnesini verdi.

Tokat genelinde, 2019- 2021 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 102 bin 906 öğrenci karne aldı. Melik Ahmet Gazi İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Balcı, öğrencilere karne dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları ve aileleri ile paylaştı. Balcı, burada yaptığı açıklamada, "102 bin 906 öğrencimiz, 8 bin 634 öğretmenimiz bugün yarı yıl tatiline giriyor. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Ayrıca il genelinde Spor Tokat Projesi kapsamında, 15 tatil süresince düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetlerimize tüm öğrencilerimizi davet ediyorum" dedi. Vali Balcı, daha sonra dün geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören, Mevlana Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Beyzanur Akar'ı ziyaret etti. Vali Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, 'geçmiş olsun' dileklerini ilettikleri Akar'a karnesini verdi.