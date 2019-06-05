Kazada yaralanan çakal, tedaviye alındı
1 saat önce
RİZE'nin Hemşin ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:57 Kaynak: DHA
RİZE'nin Hemşin
ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü
'nde tedaviye alındı.
Hemşin ilçesi Yaltkaya köyü mevkiindeki karayolunda yaralı ve baygın haldeki çakalı fark etti. Vatandaşlar su serperek hayvanı serinletmeye çalıştı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralandığı belirlenen çakala ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı çakalın, veteriner tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.
- Rize
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