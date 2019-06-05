Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan çakal, tedaviye alındı
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Kazada yaralanan çakal, tedaviye alındı

1 saat önce

RİZE'nin Hemşin ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Kazada yaralanan çakal, tedaviye alındı, System.String[]
RİZE'nin Hemşin ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.
Hemşin ilçesi Yaltkaya köyü mevkiindeki karayolunda yaralı ve baygın haldeki çakalı fark etti. Vatandaşlar su serperek hayvanı serinletmeye çalıştı,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralandığı belirlenen çakala ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı çakalın, veteriner tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:57 Kaynak: DHA
Hemşin, Milli Parklar Müdürlüğü, Rize, Güncel
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