Kazada yaralanan çocuğu cerrahi eldivenle yaptıkları balonla sakinleştirdiler: 7 yaralı

Karabük'te trafik kazası: 2'si çocuk 7 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve ağlayan 2 yaşındaki Emin Yiğiter'i ise ambulansta görevli doktorlar cerrahi eldivenden şişirilen balonla sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar ilçesi yeni TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Yaman idaresindeki 78 EC 756 Renault marka hafif ticari araç ile İsmail Yiğiter idaresindeki 45 KB 2867 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücü İsmail Yiğiter (32), eşi Ebru Yiğiter (29), çocukları Eslem Yiğiter ve Emin Yiğiter ile Hatice Yeşiltaş (69), Ferdane Yaman ve Şaziye Akbaş yaralanırken, diğer aracın sürücü Şaban Yaman ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

"Cerrahi eldivenle yapılan balonla sakinleştirdiler"

Kazada yaralanan ve annesi ile birlikte ambulansa konulan 2 yaşındaki Emin Yiğiter'i ambulansta görevli doktorlar kullandıkları cerrahi eldiveni şişerek yaptıkları balonla sakinleştirdi. Sedyede annesinin kucağında ambulanstan indirilen küçük Emin, elindeki cerrahi eldivenle yapılan balona sarılması ise dikkat çekti.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.