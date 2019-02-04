Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kazada Yaralanan Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti

50 dakika önce

Zonguldak'ta geçen hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 10 yaşındaki Tunç Saydam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada Yaralanan Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ta geçen hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 10 yaşındaki Tunç Saydam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 28 Ocak'ta Ereğli- Alaplı kara yolu Gülüç kavşağında kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanarak kaldırıldığı özel hastaneden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ereğli-Alaplı kara yolu Gülüç kavşağında 28 Ocak'ta Mehmet Ö. (61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyonet ile Cemal S'nin kullandığı 67 TN 815 plakalı otomobil çarpışmış, kazada yaralanan Ayşe Saydam (53) ve Tunç Saydam (10), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastanede tedavi altına alınmıştı.

Tunç Saydam, önceki gün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:43 Kaynak: AA

Zonguldak, 3. Sayfa
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