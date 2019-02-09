Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Dayı Hayatını Kaybetti, Öğretmen Yeğeni Yaralandı

Kazada Yaralanan Dayı Hayatını Kaybetti, Öğretmen Yeğeni Yaralandı

1 saat önce

Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç öğretmen yaralanırken, dayısı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada Yaralanan Dayı Hayatını Kaybetti, Öğretmen Yeğeni Yaralandı, System.String[]
Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç öğretmen yaralanırken, dayısı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Şeyma Kasterli (30) idaresindeki 09 YM 859 plakalı otomobil iddialara göre, bölünmüş yol üzerinde dönüşü yasak olan bölgeden karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada Himmet Akbaş'ın kullandığı 20 KD 201 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olan ve Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesinde Almanca öğretmeni olduğu öğrenilen Şeyma Kasterli ile annesi Kübra ve dayısı Halil Verim yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Verim yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Halil Verim'in 49 yaşında olduğu ve çiftçilikte uğraştığı bildirildi.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şeyma Kasterli ile annesi Kübra Verim'in tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:57 Kaynak: İHA

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