KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST - Son Dakika
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KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST

25.05.2022 11:35

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü İsa E.'nin (26) kullandığı otomobilin, bir arkadaşıyla birlikte bindiği motosiklete çarpması sonucu yaralanan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dilara Aldanoğlu (24) solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olarak 145 gündür...

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü İsa E.'nin (26) kullandığı otomobilin, bir arkadaşıyla birlikte bindiği motosiklete çarpması sonucu yaralanan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dilara Aldanoğlu (24) solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olarak 145 gündür gündür yaşam mücadelesi veriyor. Yasemin Aldanoğlu (47), kızının yaralanmasına neden olan sürücünün tutuklu yargılanmasını isteyerek İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor dedi.

Kaza, geçen 31 Aralık'ta, Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa E'nin kullandığı 35 BAP 500 plakalı otomobille, Sude Solak'ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Otomobilin ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Solak tedavisinin ardından taburcu olurken, beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu'nun ise ilk müdahalenin ardından Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu'nun 145 gündür tedavisi sürüyor. Hemşirelik eğitimi aldığı ve mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği öğrenildi.

Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İsa E., serbest bırakıldı.

AKADEMİSYEN OLMAK İSTİYORDU

Çevresinde, enerjisi ve güler yüzüyle tanınan Aldanoğlu'nun yakınları, iyileşip, tekrar o eski günlerine dönmesini umutla beklediklerini söyledi. Dilara Aldanoğlu'nun annesi market işletmecisi Yasemin Aldanoğlu, 1 kız çocuğunun daha bulunduğunu belirterek,Canım yanıyor. Kızım günlerdir konuşamıyor, yürüyemiyor. Aldığı nefes bile kendinin değil. Oksijen destek cihazına bağlı. Tekrar bir beyin ameliyatına girecek. Doktorlar tıbben bir adım daha ileri gidebileceğini sanmıyor. Bakım hastası olacağı yönünde öngörü var. Ancak 'Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Ben de umudumu kaybetmiyorum. Kızımın bilinci kapalı. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bugün tedavi gördüğü bu hastanede stajını yapmıştı, diplomasını almıştı. Akademisyen olmak istiyordu. Başarılı bir öğrenci olduğu için okulunda akademisyen asistanı oldu dedi.

'KIZIMA SARILAMIYORUM, KOKLAYAMIYORUM'

Kızı Dilara'nın yılbaşı için 3 günlüğüne KKTC'den İzmir'e geldiğini belirten Yasemin Aldanoğlu, Sarıldık. 'Sen eve çık ben geliyorum' dedi. ATM'ye gidiyormuş. 5 dakika kadar sonra kaza oldu. Doya doya sarılamadım koklayamadım kızımı. Şimdi de enfeksiyon geçmesin diye sarılamıyorum, koklayamıyorum dedi.

'TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUM'

Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün serbest bırakıldığını hatırlatan anne Aldanoğlu, Tutuklu yargılanmasını istiyorum. İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor diye konuştu.

Başkalarının aynı acıyı yaşamaması için sürücülere seslenen anne Aldanoğlu, şunları söyledi Alkollü veya ehliyetsiz direksiyon başına geçmesinler. Gözlerini yoldan ayırmasınlar, dikkat etsinler. Kızımın kolu, kanadı kırıldı. Kendi nefesi bile yok. Maddi manevi zor duruma düştük, yıprandık. Hayat, bizim için karardı.

KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST
KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST

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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Araştırma, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZADA YARALANAN DİLARA 145 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST - Son Dakika
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