KAZADA YARALANAN DOKTOR, 2 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Niğde'de, tarlaya yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan ve kaldırıldığı, görev yaptığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden doktor Ali Şeker (25) için tören düzenledi. Acil servis girişi önündeki törene Vali Mustafa Koç ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun yanı sıra Şeker'in çok sayıda meslektaşı katıldı. Ali Şeker'in eşi Nur, annesi Emel ve babası Ramazan Şeker, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Başhekim Uzman Dr. Yakup Çetinkaya, aileye başsağlığı diledi.

Vali Mustafa Koç ise yaptığı konuşmada, "Genç kardeşimizi kazanın ilk gününden beri takip ettik. Bütün hocalarımız ellerinden geleni yaptı ama Allah'ın takdiri bu şekildeymiş" dedi.

Ali Şeker'in cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.