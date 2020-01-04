Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'ne olur dayan karıcığım' diye seslendi - Son Dakika

Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan karıcığım' diye seslendi

MUĞLA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Mardin (55), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yere düşen kadının yanına koşan kocası Cemal Mardin (55), eşinin elini biran olsun bırakmazken, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi. Hastaneye kaldırılan Zeynep Mardin, tedavisi sonrası taburcu edildi.

Kaza, geçen perşembe günü saat 17.00 sıralarında, Menteşe ilçesindeki Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında forma giyen otizmli lise öğrencisi Arda Mardin'i (18) izleyerek gurur duyan anne Zeynep Mardin (55), maçtan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mardin'e, 33 VJK 37 plakalı bir otomobil çarptı. Kazanın meydana gelmesinden birkaç dakika sonra eşini otomobiliyle almaya gelen Cemal Mardin, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Eşini yolun ortasında yaralı halde bulan Cemal Mardin, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların olayı sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Zeynep Mardin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin forma giymişti. Etkinlikte konuşan Zeynep Mardin, Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi'nde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda'yı maçta izledikten sonra, "Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum" diye açıklamada bulunmuştu. Mardin'in maçtan çıktıktan sonra kaza geçirmesi talihsizlik olarak değerlendirildi.