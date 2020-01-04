Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan karıcığım' diye seslendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan karıcığım' diye seslendi - Son Dakika

Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan karıcığım' diye seslendi

6 saat önce

MUĞLA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeynep Mardin (55), yaralandı.

Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan karıcığım' diye seslendi, System.String[]

MUĞLA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeynep Mardin (55), yaralandı. Zeynep Mardin'in yanına koşan eşi Cemal Mardin (55), eşinin elini tutup, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi. Hastaneye kaldırılan Zeynep Mardin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, perşembe günü saat 17.00 sıralarında, Menteşe ilçesindeki Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında forma giyen otizmli lise öğrencisi oğlu Arda Mardin'i (18) izleyen Zeynep Mardin (55), maçtan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 33 VJK 37 plakalı otomobil, Zeynep Mardin'e çarptı. Birkaç dakika sonra otomobille eşini almaya gelen Cemal Mardin, yaralanan eşini yol ortasında yerde yatarken görüp, yanına koştu. Eşinin elini tutan Cemal Mardin, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi.

Zeynep Mardin, çağırılan ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mardin, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ETKİNLİKTE KONUŞMUŞTU

Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin forma giymişti. Kaza öncesi etkinlikte konuşan Zeynep Mardin, Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi'nde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda'yı maçta izledikten sonra, "Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum" diye açıklamada bulunmuştu.


Menteşe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
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