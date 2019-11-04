Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu
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Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu

7 saat önce

AKSARAY'da, kavşakta, kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu, System.String[]

AKSARAY'da, kavşakta, kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yara almadan kurtulan Durmuş Yüce (50), kazanın şokuyla yaralanan eşinin ayağından fırlayan ayakkabısını alıp hastaneye koştu, uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tacın Mahallesi'nde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Adem Çınar (35), hastalanan komşusu Durmuş Yüce (50), eşi Zeynep Yüce (50) ve kızı Hilal Yüce'yi (21) hastaneye götürdü. Muayene olmasının ardından işlemleri tamamlanan Durmuş Yüce, ailesi ve Adem Çınar, eve dönmek için yola çıktı. Adem Çınar yönetimindeki 68 FK 166 plakalı otomobil, kavşakta, Hanifi Aksoy'un (56) kullandığı 68 EL 396 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, Adem Çınar, Zeynep Yüce ve Hilal Yüce yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan Adem Çınar ve Zeynep Yüce, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durmuş Yüce ise kazanın şokuyla eşi Zeynep Yüce'nin ayağından fırlayan ayakkabıyı eline alıp, hastaneye geldi. Gözyaşları içinde kazayı anlatan Durmuş Yüce, evlerine dönmek üzere olduklarını söyledi.


Aksaray, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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