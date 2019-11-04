Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu (2)

ZEYNEP YÜCE, KURTARILAMADI

Aksaray'da kavşakta kamyonla çarpışan otomobilde yaralananlardan, Durmuş Yüce'nin(50) ayakkabısını alıp hastaneye koştuğu eşi Zeynep Yüce(50), doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Durmuş Yüce, hastanede fenalaşınca tedavi altına alındı.