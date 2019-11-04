Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu (2)
Son Dakika Güncel Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu (2)

Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu (2)

7 saat önce

ZEYNEP YÜCE, KURTARILAMADIAksaray'da kavşakta kamyonla çarpışan otomobilde yaralananlardan, Durmuş Yüce'nin(50) ayakkabısını alıp hastaneye koştuğu eşi Zeynep Yüce(50), doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu (2), System.String[]

ZEYNEP YÜCE, KURTARILAMADI

Aksaray'da kavşakta kamyonla çarpışan otomobilde yaralananlardan, Durmuş Yüce'nin(50) ayakkabısını alıp hastaneye koştuğu eşi Zeynep Yüce(50), doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Durmuş Yüce, hastanede fenalaşınca tedavi altına  alındı.


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı
Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 04:09:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]