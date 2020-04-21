Kazada yaralanan eşinin elini bir an bile bırakmadı - Son Dakika

Antalya'da yaya geçidinde ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralı kadının kocası, yerde yatan eşinin elini bir an bile bırakmadı.



Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Dilber Tunç isimli kadına, Cafer Ç.'nin kullandığı 07 LRV 38 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerken başını refüj bordür taşına çarparak yaralanan Dilber Tunç'a ilk müdahaleyi eşi ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Eşi Dilber Tunç'un elini bir an bile bırakmayan adam, eliyle eşinin yüzünü ve gözünü sildi. Dilber Tunç, 112 acil ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA