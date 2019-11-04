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Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan genç 15 gün sonra öldü

Kazada yaralanan genç 15 gün sonra öldü

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kullandığı motosiklet ile kaza yapıp ağır yaralanan genç, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan genç 15 gün sonra öldü, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kullandığı motosiklet ile kaza yapıp ağır yaralanan genç, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Zafer Caddesi üzerinde Durdu Mehmet Şen'in (21) kullandığı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı motosiklet sürücüsünü önce Düziçi Devlet Hastanesine, buradan da hayati tehlike kaydıyla Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdılar.


Burada yoğun bakım ünitesinde 15 gündür tedavi gören Durdu Mehmet Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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