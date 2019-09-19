Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan genç beni bırakın anneme müdahale edin
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Kazada yaralanan genç beni bırakın anneme müdahale edin

1 saat önce

Kazada yaralanan genç Beni bırakın anneme müdahale edinBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, "Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.

Kazada yaralanan genç Beni bırakın anneme müdahale edin

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, "Beni bırakın anneme müdahele edin dedi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, İnegöl ilçesi Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Metin Tunar yönetimindeki 16 LKT 54 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Çakır yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Ahmet Çakır ile arkasında oturan annesi Gülizar Çakır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne oğluna müdahaleye başladı. Ahmet Çakır ise sağlık ekiplerine,"Beni bırakın anneme müdahele edin dedi. 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kazada yaralanan genç beni bırakın anneme müdahale edin

Ahmet Çakır, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:25 Kaynak: DHA
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