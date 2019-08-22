Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan göçmenlerin tedavileri sürüyor
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Kazada yaralanan göçmenlerin tedavileri sürüyor

11 dakika önce

Van'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastanelere kaldırılan kaçak göçmenlerin tedavileri sürüyor.

Kazada yaralanan göçmenlerin tedavileri sürüyor, System.String[]

Van'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastanelere kaldırılan kaçak göçmenlerin tedavileri sürüyor.


Muradiye ilçesinin Beydağı Mahallesi'nde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan kaçak göçmenlerin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Kazada yaralılar arasında biri bebek olmak üzere 2 çocuk bulunurken, yaralanan 22 kişi arasında 2 erkek ortopedi bölümünde, bir erkek göğüs cerrahide, bir kadın hasta 'pelvis fraktürü' nedeniyle yoğun bakımda ve bir kadın ise 'KC laserasyonu' nedeniyle yoğun bakıma yatırıldığı bildirildi. Bu sabah 2 erkek göçmen 'lomber vertebrada transvers proçes fraktürü' nedeniyle beyin cerrahı servisinde yatırılırken, göğüs cerrahi servisinde ise 2 erkeğin yattığı belirtildi. - VAN

Muradiye, Beydağı, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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