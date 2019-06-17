Kazada yaralanan hamile kadının bebeği kurtarılamadı
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BURDUR'un Tefenni ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan hamile Canan Açmaz'ın (29) 25 haftalık bebeği kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
BURDUR'un Tefenni
ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan hamile Canan Açmaz'ın (29) 25 haftalık bebeği kurtarılamadı. Açmaz'ın karnındaki bebek, operasyonla alındı.
Kaza, dün, Tefenni- Çavdır
yolu kavşağında meydana geldi. Sercan Açmaz'ın (33) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Okan Yıkıldım yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Serpil Yıkıldım ve Canan ile Elif Öykü Açmaz (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar,ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan Canan Açmaz, Burdur Devlet Hastanesi
'ndeki ilk tedavisinin ardından Antalya
'daki özel hastaneye sevk edildi. 25 haftalık hamile olan Açmaz'ın bebeği, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karnındaki bebek operasyonla alınırken, Canan Açmaz'ın tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
- Burdur
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