Kazada Yaralanan Hdp'li Vekil Şanlıurfa'ya Sevk Edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Viranşehir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Viranşehir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, Ceylanpınar yolunda başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada Sürücü ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan HDP'li vekil, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ayşe Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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