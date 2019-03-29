Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan Hdp'li Vekil Şanlıurfa'ya Sevk Edildi

Kazada Yaralanan Hdp'li Vekil Şanlıurfa'ya Sevk Edildi

12 dakika önce

Kazada yaralanan HDP'li vekil Şanlıurfa'ya sevk edildiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Viranşehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kazada yaralanan HDP'li vekil Şanlıurfa'ya sevk edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Viranşehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, Ceylanpınar yolunda başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan HDP'li vekil, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayşe Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

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