Kazada yaralanan Hollandalı kadın 20 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada yaralanan Hollandalı kadın 20 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kazada yaralanan Hollandalı kadın 20 gün sonra yaşamını yitirdi

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 20 gün önce motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hollandalı 2 kadından Dionara Groenewegen (22), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Hollandalı kadın 20 gün sonra yaşamını yitirdi, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 20 gün önce motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Hollandalı 2 kadından Dionara Groenewegen (22), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 12 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Hollandalı Geromino Ludwing Haram Veraar'ın (32) kullandığı 07 DV 56 motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrulan motosikletteki sürücü ve arkasındaki Hollandalı Dionara Groenewegen ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavileri süren yaralılardan Dionara Groenewegen, bu sabah yaşamını yitirdi. Groenewegen'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kestel Mahallesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:30 Kaynak: DHA
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