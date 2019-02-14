Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan İmam Hayatını Kaybetti

Kazada Yaralanan İmam Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Yenice ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası 6 kişi yaralandığı kazada bulunan ve bir haftadır hastanede tedavi gören imam hayatını kaybetti.

Kazada Yaralanan İmam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Yenice ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrası 6 kişi yaralandığı kazada bulunan ve bir haftadır hastanede tedavi gören imam hayatını kaybetti.

Yenice ilçesi çevre yolunda geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada Karabük'ten Yenice istikametine seyreden Emrah Kaya idaresindeki 78 AV 294 plakalı otomobil hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelmekte olan Ekrem Örenli yönetimindeki 78 BH 342 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan bir haftadır Özel Medikar Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Satuk Köyü Balıkısık Cami imamı Ekrem Örenli yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşamını yitiren imam Ekrem Örenli yarın Yenice'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:14 Kaynak: İHA

Emrah Kaya, Karabük, Yenice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı

Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 20:49:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralanan İmam Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]