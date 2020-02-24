Kazada yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir işçi hayatını kaybetti.



Kaza, sabah 07.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeni Harmandalı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fahrettin S. idaresindeki 45 DH 959 plakalı otomobil ile Adem K. İdaresindeki tarım işçilerini taşıyan 45 ACK 511 minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Adem K. ile F.U., E.A., Z.Z., Z.A., B.Y., E.K., Y.K., H.B., K.Y., S.A., A.Z. ve Nazife Zorlu isimli tarım işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerden Nazife Zorlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA