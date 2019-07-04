Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan kadın 58 gün sonra hayatını kaybetti
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Kazada yaralanan kadın 58 gün sonra hayatını kaybetti

22 dakika önce

Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 58 gündür tedavi gören Zülfiye Aldırmaz (54), hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan kadın 58 gün sonra hayatını kaybetti, System.String[]
Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 58 gündür tedavi gören Zülfiye Aldırmaz (54), hayatını kaybetti.
Kepez Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Zülfiye Aldırmaz'a, Onur M. idaresindeki 34 PB 5379 plakalı otomobil çarpmış, yaralanan Aldırmaz, ilçedeki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne daha sonra da Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Zülfiye Aldırmaz, 58 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sefa Camisi'ndeki Ereğli Belediyesi Cenaze Hizmetleri'nden cenazesi alınan Aldırmaz'ın cenazesi ilçeye bağlı Hacıuslu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
Eşini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan Murat Aldırmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazaya neden olan sürücünün cezalandırılmasını isteyerek, "Acımızın tarifi yok. Çarpan kişiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Bizi bir gün dahi aramadı, 'geçmiş olsun' demedi. 'Bir hata yaptım, üzgünüm' demek için bizi bir kere bile aramadı. Eşime yaya geçidinde çarptı. Tutuklanmasını istiyorum. Adalet istiyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:10 Kaynak: AA
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