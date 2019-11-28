Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan kadın, bir haftalık yaşam savaşını kaybetti
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Kazada yaralanan kadın, bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

6 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oğlunun kullandığı motosikletin, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpması sonucu ağır yaralanan Emine Yıldız, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan kadın, bir haftalık yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oğlunun kullandığı motosikletin, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpması sonucu ağır yaralanan Emine Yıldız, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazipaşa ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de 21 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Murat Yıldız kullandığı 07 UP 753 motosikletle ilerlerken, yol kenarında park halindeki 07 UF 585 plakalı otomobilin açılan sürücü kapısına çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Murat Yıldız ile arkasında yolcu olarak bulunan annesi Emine Yıldız yola savruldu. Motosiklet sürücüsü Murat Yıldız hafif, annesi Emine Yıldız ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, durumu ağır olan Emine Yıldız, Alanya'ya sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Emine Yıldız, bugün sabaha karşı bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.  Diğer yandan kaza sırasında Emine Yıldız'ın başında kask olmadığı belirtildi.


Emine Yıldız, Yeni Mahalle, Murat Yıldız, Gazipaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:08 Kaynak: DHA
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