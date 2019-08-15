Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
18 dakika önce
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:33 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi
üzerinde 10 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı Fatma Çakır
(65) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Liverpool-Chelsea maçının hakemi Frappart, Chelseali taraftarları çıldırttı! Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta: Süper Kupa maçının hakemi gayet başarılıydı Kaza yapan otomobil bahçeye düştü: 7 kişi yaralandı