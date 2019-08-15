Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

18 dakika önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde 10 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı Fatma Çakır (65) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:33 Kaynak: İHA
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