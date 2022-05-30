Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

30.05.2022 19:50
Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Samsun- Ankara karayolu Karageçmiş Kavşağı'nda 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Mantar (61) idaresindeki 52 ACD 422 plakalı otomobil ile Salih Kurt (32) yönetimindeki 19 ACK 143 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Yurdagül Mantar (51) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Otomobil, Mantar, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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