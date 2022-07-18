Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

18.07.2022 14:26
Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da annesi ile yolu karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da annesi ile yolu karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Hacıömerli mevkisinde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B.C. idaresindeki 55 FH 535 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Safiye Çelik ve kızı Sultan Kavçin'e çarptı. Kazada yaralanan Sultan Kavçin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, annesi Safiye Çelik ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Sultan Kavçin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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