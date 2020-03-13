Kazada yaralanan kadın, müdahale sırasında çocuğunu kucağından bırakmadı - Son Dakika

DÜZCE'de, TEM Otoyolu 'nda 2 otomobil ile 1 tankerin çarpıştığı zincirleme kazada yaralanan anne, küçük oğlunu, ilk müdahalesi yapılırken bile kucağından indirmedi.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sedat Mutlu idaresindeki 34 BFV 274 plakalı otomobil, Gülşah Ilıkkan idaresindeki 34 ZC 9201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ilıkan'ın otomobili de çarpmanın etkisiyle Salih Müderrisoğlu idaresindeki 34 EE 9103 plakalı tankere çarptı. İki otomobilin savrularak bariyerlere çarptığı kazada, otomobil sürücüleri Sedat Mutlu ve Gülşah Ilıkkan ile Necibe Ilıkkan ve Fatma Ilıkkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede etti. Yaralılardan Gülşah Ilıkkan, ilk müdahalesi yapıldığı sırada kazadan yara almadan kurtulan oğlu Ali Ilıkkan'ı kucağından bırakmadı. Yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Zce