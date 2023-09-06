Kazada yaralanan kadın sürücüyü tekmeleyip kaçtı - Son Dakika

Kazada yaralanan kadın sürücüyü tekmeleyip kaçtı

Son Güncelleme: 06.09.2023 10:14

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin kadın sürücüsü yaralandı. Yerde yatan yaralı kadına kaza yerinden geçen bir şahsın tekme atıp kaçması tepkilere neden oldu. O anlar ise amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

- Kazada yaralanan kadın sürücüyü tekmeleyip kaçtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin kadın sürücüsü yaralandı. Yerde yatan yaralı kadına kaza yerinden geçen bir şahsın tekme atıp kaçması tepkilere neden oldu. O anlar ise amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Minara T. yönetimindeki 16 BEA 747 plakalı motosiklet, Mustafa Bey Caddesi'nden çıkan Cemal Ö. yönetimindeki 16 KNJ 18 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen kadın sürücü yaralandı. Yaralanan kadın sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı.

Bu sırada kaza yerinden geçen henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs yerde yatan kadın yaralının karnına tekme atarak kaçtı.

Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis, yaralı kadına tekme atan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralanan kadın sürücüyü tekmeleyip kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada yaralanan kadın sürücüyü tekmeleyip kaçtı - Son Dakika
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