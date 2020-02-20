Kazada yaralanan kadına şemsiyeli koruma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada yaralanan kadına şemsiyeli koruma - Son Dakika

Kazada yaralanan kadına şemsiyeli koruma

6 saat önce

Fethiye ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan kadın, ambulans gelene kadar çevredekilerin açtığı şemsiyelerle yağmurdan korundu.

Fethiye ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan kadın, ambulans gelene kadar çevredekilerin açtığı şemsiyelerle yağmurdan korundu.

Kader Çetin'in (23) kullandığı 48 AAT 984 plakalı motosiklet, Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'ndeki trafik ışıklarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Motosikletten düşen Çetin'i çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar sağanaktan etkilenmemesi için üzerine açtıkları şemsiyelerle korudu. Bir süre sonra kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan kadına şemsiyeli koruma

Şemsi Tebrizi, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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